Vaccino covid | Codacons | “Prima azione risarcitoria per danno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 ottobre 2021) Parte in Italia ladi risarcimento per danni permanenti daanti-. Ad avviarla il, per conto di un cittadino romano di 46 anni che, poco dopo la somministrdel, è stato colpito da ictus che ha portato a ricovero urgente in ospedale, dove tuttora il paziente risulta in terapia. “C.C., queste le iniziali dell’utente assistito dall’associ, si sottoponeva il 6 agosto scorso alla somministrdelJohnson&Johnson presso una farmacia della capitale – ricostruisce il– A distanza di poche ore, intorno alle ore 15.30, accusava i primi malori tra cui dolore al braccio e si manifestava una paresi sul lato sinistro del viso in ...