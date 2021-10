Uomini e Donne, un noto protagonista del Trono over è convolato a nozze! (Di domenica 17 ottobre 2021) Enzo Capo si è sposato! L’ex cavaliere del Trono over, al centro di una chiacchieratissima e super tormentata relazione con Pamela Barretta, terminata tra accuse e continui botta e risposta al vetriolo via social, è convolato a nozze ieri con la sua compagna Lucrezia Massimo. A febbraio del 2021 Enzo aveva chiesto la mano alla sua Lucrezia e a distanza di meno di un anno la coppia si è unita in matrimonio. Questa estate lo stesso Enzo aveva anticipato la dataesatte delle nozze e aveva parlato del fortissimo affiatamento con la compagna con la quale farebbe l’amore almeno una volta al giorno. Oggi l’unione tra l’ex cavaliere e la sua Lucrezia è diventata ufficiale e i due hanno condiviso sui social qualche scatto delle loro nozze, accompagnato da tenere didascalie: View this post on Instagram Un ... Leggi su isaechia (Di domenica 17 ottobre 2021) Enzo Capo si è sposato! L’ex cavaliere del, al centro di una chiacchieratissima e super tormentata relazione con Pamela Barretta, terminata tra accuse e continui botta e risposta al vetriolo via social, èa nozze ieri con la sua compagna Lucrezia Massimo. A febbraio del 2021 Enzo aveva chiesto la mano alla sua Lucrezia e a distanza di meno di un anno la coppia si è unita in matrimonio. Questa estate lo stesso Enzo aveva anticipato la dataesatte delle nozze e aveva parlato del fortissimo affiatamento con la compagna con la quale farebbe l’amore almeno una volta al giorno. Oggi l’unione tra l’ex cavaliere e la sua Lucrezia è diventata ufficiale e i due hanno condiviso sui social qualche scatto delle loro nozze, accompagnato da tenere didascalie: View this post on Instagram Un ...

