Treviso-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

L'orario e come vedere Nutribullet Treviso basket-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa, protagonisti di un bell'avvio di stagione, vogliono subito tornare alla vittoria dopo la sconfitta subita contro Napoli nella scorsa giornata. Anche Sassari è alla ricerca di continuità, arrivando da una bella vittoria in campionato contro Reggio Emilia, ma dopo aver subito una brutta sconfitta in Champions League contro Tenerife. Ecco quindi che la palla a due è fissato per le ore 12:00 di domenica 17 ottobre. La partita sarà visibile in diretta streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi fornirà la diretta testuale.

