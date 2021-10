Temptation Island: Georgette Polizzi e Davide Tresse rivelano il nome della bambina (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex concorrente di Temptation Island insieme al marito Davide Tresse annunciano il nome della loro bambina: “Cerco di immaginarla ogni giorno e quando io e il suo papà le parliamo, ci guardiamo con l’espressione di chi sa che nessun altro nome sarebbe stato meglio di questo”. Georgette Polizzi e Davide Tresse felicissimi per l’andamento della gravidanza e tramite un post di Instagram annunciano come tutto sta proseguendo per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex concorrente diinsieme al maritoannunciano illoro: “Cerco di immaginarla ogni giorno e quando io e il suo papà le parliamo, ci guardiamo con l’espressione di chi sa che nessun altrosarebbe stato meglio di questo”.felicissimi per l’andamentogravidanza e tramite un post di Instagram annunciano come tutto sta proseguendo per Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RAGAZZO_COMUNE : Francesca, Raimondo e Umberto, il tutto mi sa di Temptation Island ?? #Amici21 - beingcesca : RT @beingcesca: la capacità di Maria di fare Amici, Uomini e Donne, C'è posta per te e Temptation Island in un solo programma>>>>>>>>>> - beingcesca : la capacità di Maria di fare Amici, Uomini e Donne, C'è posta per te e Temptation Island in un solo programma>>>>>>>>>> - elisa_m97 : RT @sparklewithme22: Quanto so della famiglia Icardi? Niente Sto cercando di capirci qualcosa lo stesso perché c’è profumo di “temptation i… - y69vgi : Temptation island è finito -