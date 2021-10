Sanità, l’allarme di Marini (Acoi): “I giovani non fanno più i chirurghi” (Di domenica 17 ottobre 2021) Il chirurgo non è un mestiere per giovani. Sono sempre meno infatti i neolaureati che prendono la strada della chirurgia. A lanciare l’allarme è Pierluigi Marini, presidente dell’Associazione chirurghi Ospedalieri Italiani, in occasione dell’apertura a Milano del 39° Congresso Nazionale di Acoi: “I dati di settembre relativi alle scelte sulle scuole di specializzazione ci dicono che sono andate perse circa 80 borse di studio per la chirurgia generale. Questo significa che i giovani non scelgono più di fare il chirurgo. I grandi motivi sono tre. Il primo riguarda una buona formazione che evidentemente loro non avvertono. Il secondo il bisogno di un percorso professionale chiaro dentro le nostre strutture che vanno rilanciate. E infine il fenomeno tutto italiano del contenzioso ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 ottobre 2021) Il chirurgo non è un mestiere per. Sono sempre meno infatti i neolaureati che prendono la strada della chirurgia. A lanciareè Pierluigi, presidente dell’AssociazioneOspedalieri Italiani, in occasione dell’apertura a Milano del 39° Congresso Nazionale di: “I dati di settembre relativi alle scelte sulle scuole di specializzazione ci dicono che sono andate perse circa 80 borse di studio per la chirurgia generale. Questo significa che inon scelgono più di fare il chirurgo. I grandi motivi sono tre. Il primo riguarda una buona formazione che evidentemente loro non avvertono. Il secondo il bisogno di un percorso professionale chiaro dentro le nostre strutture che vanno rilanciate. E infine il fenomeno tutto italiano del contenzioso ...

