Advertising

javierzanetti : Sono molto felice di portare avanti i nostri progetti CSR nella comunità trasmettendo i valori del club. Siamo stat… - Italia_Notizie : San Felice del Benaco, a uccidere la 15enne «è stato il fratellino» - 007Vincentxxx : San Felice del Benaco, a uccidere la 15enne «è stato il fratellino» @corriere - Corriere : Brescia, la quindicenne uccisa da una fucilata: a sparare è stato il fratellino di 13 anni - Agenzia_Ansa : Sarebbe stato il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresci… -

Ultime Notizie dalla rete : San Felice

Non è stato il padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera adel Benaco, nel Bresciano , ha ucciso una ragazzina di 15 anni . È quanto emerso dall'interrogatorio del padre che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo ...Un uomo di 57 anni ha ucciso la figlia di 15, con un colpo di fucile partito per sbaglio. Secondo quanto riporta il sito di Brescia Oggi, il fatto è accaduto adel Benaco, nel Bresciano. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, un ex assessore del paese, stava mostrando l'arma a dei parenti quando è partito un colpo che ha ucciso la figlia sul colpo.Non è stato il padre bensì il figlio tredicenne a esplodere il colpo di fucile che ieri sera a San felice del Benaco, nel Bresciano, ha ucciso una ragazzina di 15 anni. (ANSA) ...Svolta nella tragedia di San Felice del Benaco: il colpo è stato sparato accidentalmente dal fratello di 13 anni e non dal papà ...