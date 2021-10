Roma alle urne per cambiare, decisivo il voto delle periferie. Michetti allo sprint con Bertolaso e Matone (Di domenica 17 ottobre 2021) Si vota per cambiare e per far rinascere Roma. Enrico Michetti, avvocato amministrativista, consulente di enti locali, commentatore radiofonico, ce l’ha messa tutta. La sua corsa è partita dalla seconda metà di luglio. Ha affrontato con stile la campagna di fango che gli hanno gettato addosso per settimane. E ha replicato punto per punto, parlando di programmi e opponendo all’ipocrisia della sinistra un’immagine seria, credibile. In caso di vittoria, Simonetta Matone sarà al suo fianco, nel ruolo di prosindaco; Vittorio Sgarbi è in pole position per la cultura. Poi c’è il jolly, l’ex Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, che sarà indicato come commissario per i rifiuti. Il programma di Michetti Gli occhi saranno puntati principalmente sulle periferie che nel ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021) Si vota pere per far rinascere. Enrico, avvocato amministrativista, consulente di enti locali, commentatore radiofonico, ce l’ha messa tutta. La sua corsa è partita dalla seconda metà di luglio. Ha affrontato con stile la campagna di fango che gli hanno gettato addosso per settimane. E ha replicato punto per punto, parlando di programmi e opponendo all’ipocrisia della sinistra un’immagine seria, credibile. In caso di vittoria, Simonettasarà al suo fianco, nel ruolo di prosindaco; Vittorio Sgarbi è in pole position per la cultura. Poi c’è il jolly, l’ex Capo della Protezione Civile Guido, che sarà indicato come commissario per i rifiuti. Il programma diGli occhi saranno puntati principalmente sulleche nel ...

gualtierieurope : Insieme vinceremo queste elezioni, governeremo e cambieremo questa città. #Roma tornerà, non solo a funzionare e ad… - TeresaBellanova : Un attacco al mondo del lavoro è un attacco alla democrazia. Gli attacchi alle sedi dei lavoratori vanno confinati… - romaebraica : Il #16ottobre1943, è il 'sabato nero' degli ebrei di Roma. Alle 5.15 del mattino le SS invasero le strade del Porti… - infoitinterno : Ballottaggi, da Roma a Torino si vota per i sindaci in dieci capoluoghi: la guida alle urne - emmepica : Roma, Colosseo, dopodomani alle 15:49. -