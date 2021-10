Rissa a Milano | donna ferita con coltellate in gravi condizioni

(Di domenica 17 ottobre 2021) È inunadi trentadue anni che, nella notte tra il 16 ed il 17 ottobre, è stata accoltellata fuori da una discoteca a. La vicenda ha avuto luogo nella zona di corso Como.tra due gruppi di persone è l'ipotesi al momento conosciuta Stando alle prime ricostruzioni emerse, lasarebbe stata raggiunta da alcunenel contesto di unaavvenuta tra i suoi amici ed un altro gruppo di persone. Non si hanno ulteriori dettagli rispetto a quali potrebbero essere i motivi che avrebbero innescato le tensioni. Ferite alla gamba A rendere critico il quadro per lasono le conseguenze delle profonde ferite determinate dalleche l'hanno colpita ad una gamba. Le ...

Sul posto è intervenuto personale del nucleo operativo della compagniaDuomo ed effettuati rilievi da parte di personale del nucleo investigativo di. Indagini in corso da parte dei ...in condizioni gravissime una 32enne di Segrate finita nel mezzo di unaall'esterno della discoteca in via Alessio di Tocqueville, a. Secondo quanto riporta il Corriere.it gli scontri sarebbero avvenuti tra un gruppo di nordafricani e una comitiva di giovani ...È ricoverata all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime una 32enne originaria di Segrate rimasta ferita a coltellate nella notte tra sabato 17 e domenica 17 ottobre fuori da una discoteca vicina a ...È ricoverata all’ospedale Niguarda in condizioni gravissime una 32enne originaria di Segrate rimasta ferita a coltellate nella notte tra sabato 17 e domenica 17 ottobre fuori da una discoteca vicina a ...