Ultime Notizie dalla rete : Politica non "Politica non si arrocchi su vecchie identità, viviamo anni 70 in miniatura" Quanto alla politica, essa non ha più sulle spalle il fardello delle ideologie contrapposte, e dunque potrebbe più facilmente muoversi e mettere mano a quelle mitiche riforme di sistema che ha messo ...

Tunnel subportuale puntuale come i funghi, ma giù le mani dalla Sopraelevata! ...i l'antica consigliera socialista Adele Faraggiana (come mi raccontano bravi storici della politica ... Ma oggi senza Sopraelevata non vivremmo più . Basta ricordare che cosa accade quando sulla strada a ...

"Politica non si arrocchi su vecchie identità, viviamo anni 70 in miniatura" Adnkronos Argentina, libertà per i prigionieri politici Il 16 gennaio 2016 la leader sociale indigena Milagro Sala è stata arrestata per ordine del governatore Gerardo Morales. Quel giorno si è scatenato un ...

“Politica non si arrocchi su vecchie identità, viviamo anni 70 in miniatura” (Adnkronos) – “Stanno tornando gli anni 70? A leggere le cronache degli ultimi giorni viene da chiederselo. La piazza ribolle di sentimenti ostili e qualche volta violenti. La politica è bloccata, in ...

