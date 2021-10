Perde controllo auto | morta 25enne a Santa Maria a Vico

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Una giovane di 25 anni, Giulia Carfora, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a(Caserta). Laera incon la cugina quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ildell’che si è ribaltata. La ragazza aveva perso il fidanzato sempre in un incidente stradale, e sui social qualcuno ha postato una loro foto con un messaggio toccante. “Il destino vi ha voluti assieme. Due angeli in paradiso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

saryxs87 : RT @SkyTG24: Perde il controllo dell'auto, morta 25enne a Santa Maria a Vico - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Perde il controllo dell'auto, morta 25enne a Santa Maria a Vico - SkyTG24 : Perde il controllo dell'auto, morta 25enne a Santa Maria a Vico - ivana_vinci : @Rosy22bene Questo fa paura perché quando lui brucia perde il controllo e sono guai #AdaMasali - Spina141 : @JulzOa @zlatanesimo11 @provailpiazzato @RynaRaptor Ti dico solo che li sto gufando ogni giornata. Controllo i risu… -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

leggo.it

CONSELVE -ildell'auto, finisce contro un palo e poi nel fossato: due feriti. Ieri sera, 16 dicembre, alle 22.45, i vigili del fuoco in via ca' Rossa a Conselve per un'auto finita fuoristrada ...ildell'auto, finisce contro un palo e poi nel fossato: due feriti. Ieri sera, 16 dicembre, alle 22.45, i vigili del fuoco in via ca' Rossa a Conselve per un'auto finita fuoristrada ...Una giovane di 25 anni, Giulia Carfora, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. La 25enne era in auto con la cugina quando, per cause ancora d ...Un ragazzo di 24 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Brembate, in provincia di Bergamo. Stando a una prima ricostruzione, si trovava alla guida della sua auto quando – per cause ...