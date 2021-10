Ospina: "Ecco perché abbiamo subito pochi gol, vi svelo il rapporto tra me e Meret" (Di domenica 17 ottobre 2021) Ospina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Napoli-Torino, terminata 1-0. Ecco le sue parole: "pochi gol subiti? Merito di tutta la squadra, anche Osimhen aiuta in difesa recuperando tanti palloni". Meret-Ospina-Napoli "Meret? abbiamo un grande rapporto, lavoriamo insieme da tanti anni. È una grande persona, l'Italia ha un grande portiere per il futuro". Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021)ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Napoli-Torino, terminata 1-0.le sue parole: "gol subiti? Merito di tutta la squadra, anche Osimhen aiuta in difesa recuperando tanti palloni".-Napoli "un grande, lavoriamo insieme da tanti anni. È una grande persona, l'Italia ha un grande portiere per il futuro".

