Nothing Phone: dopo gli auricolari trasparenti, un nuovo progetto, forse smartphone (Di domenica 17 ottobre 2021) Da Uno a Niente è un grandissimo passo avanti. Soprattutto se “Uno” è la nota azienda OnePlus, il cui co-fondatore è andato via nel mese di ottobre 2020, esattamente un anno fa, e oggi è a capo del marchio Nothing, quel “niente” che invece nasconde grosse potenzialità. Nothing Ear, auricolari all’avanguardia (Adobe Stock)Carl Pei è il nome dell’uomo che dopo aver fondato OnePlus ha annunciato al mondo, a gennaio di quest’anno, di aver fondato l’azienda chiamata Nothing e che ha immediatamente commercializzato, all’inizio della sua attività, un dispositivo che ha avuto immediatamente un grosse successo. Si tratta degli auricolari true wireless Nothing Ear, che grazie al loro design e ad un prezzo interessante, decisamente abbordabile per tutti gli ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Da Uno a Niente è un grandissimo passo avanti. Soprattutto se “Uno” è la nota azienda OnePlus, il cui co-fondatore è andato via nel mese di ottobre 2020, esattamente un anno fa, e oggi è a capo del marchio, quel “niente” che invece nasconde grosse potenzialità.Ear,all’avanguardia (Adobe Stock)Carl Pei è il nome dell’uomo cheaver fondato OnePlus ha annunciato al mondo, a gennaio di quest’anno, di aver fondato l’azienda chiamatae che ha immediatamente commercializzato, all’inizio della sua attività, un dispositivo che ha avuto immediatamente un grosse successo. Si tratta deglitrue wirelessEar, che grazie al loro design e ad un prezzo interessante, decisamente abbordabile per tutti gli ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: Nothing Phone: qualcosa bolle in pentola. E potrebbe arrivare presto - HDblog : Nothing Phone: qualcosa bolle in pentola. E potrebbe arrivare presto - Asgard_Hydra : Nothing Phone: dopo gli auricolari, Carl Pei ci vuole riprovare? - GizChinait : #Nothing potrebbe sfidare #ONEPLUS... con uno smartphone! -

Ultime Notizie dalla rete : Nothing Phone Nothing Phone: qualcosa bolle in pentola. E potrebbe arrivare presto I rumor di oggi, che arrivano dal leaker Mukul Sharma attraverso 91mobiles , ci danno una prima conferma in questo senso: sì, un Nothing Phone (1) sta effettivamente arrivando . Ma non solo: secondo ...

Nothing Phone: dopo gli auricolari, Carl Pei ci vuole riprovare? Ora sembra che l'azienda voglia mettersi in diretta competizione con OnePlus, presentando già nel corso del prossimo anno uno smartphone chiamato semplicemente Nothing Phone . Se vogliamo credere ai ...

Nothing Phone: dopo gli auricolari, Carl Pei ci vuole riprovare? Tom's Hardware Italia Nothing collabora con Qualcomm e pensa al suo primo smartphone Carl Pei ha abbandonato la guida di OnePlus per fondare il suo brand: Nothing. Ad ora il marchio ha rilasciato solamente un paio di cuffie true wireless, ma la risposta del pubblico è stata molto calo ...

Nothing lancerà il suo primo smartphone nel 2022, powerbank in cantiere? Il brand di Carl Pei sta attivando il turbo: recenti indiscrezioni parlano del lancio del primo smartphone nel 2022, ma anche di una powerbank in arrivo.

I rumor di oggi, che arrivano dal leaker Mukul Sharma attraverso 91mobiles , ci danno una prima conferma in questo senso: sì, un(1) sta effettivamente arrivando . Ma non solo: secondo ...Ora sembra che l'azienda voglia mettersi in diretta competizione con OnePlus, presentando già nel corso del prossimo anno uno smartphone chiamato semplicemente. Se vogliamo credere ai ...Carl Pei ha abbandonato la guida di OnePlus per fondare il suo brand: Nothing. Ad ora il marchio ha rilasciato solamente un paio di cuffie true wireless, ma la risposta del pubblico è stata molto calo ...Il brand di Carl Pei sta attivando il turbo: recenti indiscrezioni parlano del lancio del primo smartphone nel 2022, ma anche di una powerbank in arrivo.