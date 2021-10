Napoli-Torino | le formazioni ufficiali | Ospina in porta Osimhen in attacco

Leggi su napolipiu

(Di domenica 17 ottobre 2021)di. Luciano Spalletti confermatitolare, fuori anche Lozano per Politano.punta centrale. La formazione azzurra non è molto lontana da quella che nelle ultime partite è riuscita a trovare sette vittorie consecutiva in Serie A. Spalletti punta al filotto anche per approfittare del passo farlo dell’Inter che ha perso con il Milan. La presenza di, arrivato solo ieri dalla Colombia, fa capire quale sia la scelta del tecnico delper quanto riguarda i portieri. Anche se Spalletti in conferenza stampa ha dato una chiave di lettura diversa. Gli azzurri sono arrivati al Maradona scortati da tantissimi tifosi che hanno accompagnato la squadra fin dall’uscita dell’hotel dove erano in ritiro. ...