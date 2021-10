Napoli, il post di Insigne: 'L'importante è sapersi rialzare' (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli - Lorenzo Insigne fa i complimenti al suo Napoli per la vittoria casalinga contro il Torino in campionato. "L'importante non è cadere ma sapersi rialzare. Grande vittoria sofferta e voluta da ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021)- Lorenzofa i complimenti al suoper la vittoria casalinga contro il Torino in campionato. "L'non è cadere ma. Grande vittoria sofferta e voluta da ...

Osimhen: "È il gol più importante della mia carriera. Ora non dobbiamo fermarci" Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino: le sue dichiarazioni Victor Osimhen ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Torino. MATCH - "È ...

Napoli, Spalletti: "Siamo cresciuti in mentalità e compattezza" l tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato subito dopo la vittoria partenopea allo stadio Maradona contro il Torino di Ivan Juric grazie al gol nel finale di Victor Osimhen. Queste le parole di ...

