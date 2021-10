Marcell Jacobs, gli allenamenti e la tabella verso il 2022: il calendario del Campione Olimpico. In gara nelle indoor (Di domenica 17 ottobre 2021) Marcell Jacobs ha già messo nel mirino la prossima stagione e si sta preparando per essere protagonista nel 2022, dove dovrà confermare quanto di eccezionale fatto nell’anno che ormai volte al termine. Il Campione Olimpico dei 100 metri è tornato ad allenarsi dopo le meritate vacanze per godersi i trionfi a cinque cerchi e ha stilato la propria tabella di marcia per i prossimi cinque mesi, come riporta la Gazzetta dello Sport in seguito a una chiacchierata col suo coach Paolo Camossi. Al momento l’azzurro si allena sette-nove volte alla settimana, con una doppia sessione nei giorni dispari (lunedì, mercoledì, venerdì): pista al mattino e palestra al pomeriggio, il suo tecnico evidenzia che non mette mai più di 180 kg sulle spalle, proprio perché vuole la massima agilità in corsa. Si ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021)ha già messo nel mirino la prossima stagione e si sta preparando per essere protagonista nel, dove dovrà confermare quanto di eccezionale fatto nell’anno che ormai volte al termine. Ildei 100 metri è tornato ad allenarsi dopo le meritate vacanze per godersi i trionfi a cinque cerchi e ha stilato la propriadi marcia per i prossimi cinque mesi, come riporta la Gazzetta dello Sport in seguito a una chiacchierata col suo coach Paolo Camossi. Al momento l’azzurro si allena sette-nove volte alla settimana, con una doppia sessione nei giorni dispari (lunedì, mercoledì, venerdì): pista al mattino e palestra al pomeriggio, il suo tecnico evidenzia che non mette mai più di 180 kg sulle spalle, proprio perché vuole la massima agilità in corsa. Si ...

