Lite tra giovani per un’avance a una ragazza: arrestato un 21enne a Treviglio (Di domenica 17 ottobre 2021) I Carabinieri di Treviglio, durante i controlli sulla movida nella cittadina della Bassa il sabato sera, hanno arrestato un 21enne, già gravato da una misura di custodia in carcere e indagato per una rapina, coinvolto in una rissa tra alcuni giovani in piazza monsignor Portaluppi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 17 ottobre 2021) I Carabinieri di, durante i controlli sulla movida nella cittadina della Bassa il sabato sera, hannoun, già gravato da una misura di custodia in carcere e indagato per una rapina, coinvolto in una rissa tra alcuniin piazza monsignor Portaluppi.

