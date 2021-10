Lino Banfi si commuove parlando della moglie Lucia: "Mi ha chiesto di morire assieme" (Di domenica 17 ottobre 2021) 'Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari . Qualche giorno fa mi ha detto 'senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme ? Perché, se muori prima tu, io non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 ottobre 2021) 'Mia, in questo periodo, mi fa delle domande particolari . Qualche giorno fa mi ha detto 'senti, non è che possiamo trovare il sistema di? Perché, se muori prima tu, io non ...

Advertising

24Trends_Italia : 9. Miriam Leone - 20mille+ 10. Raimondo Todaro - 20mille+ 11. Campobasso-Bari - 20mille+ 12. Ballottaggio Roma - 20… - zazoomblog : Lino Banfi a Verissimo le lacrime per la moglie: Ha chiesto di morire insieme - #Banfi #Verissimo #lacrime #moglie… - Reberebby215 : RT @divanomat: Lino Banfi che chiama questa ?? emoticon “la statuina dell’uomo che piange” #Verissimo - Reberebby215 : RT @Ilovetrashh: - “con l'alzheimer come faremo? io mi dimenticherò di te, di noi.” - “ricominceremo da capo.” lino banfi e l’amore quello… - MeryDambrosio : RT @annamobene0: 'con l'Alzheimer come faremo? Io mi dimenticherò di te, di noi..' 'Va bene. Ricominceremo da capo' Lino Banfi e l'amore… -