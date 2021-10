Lazio-Inter. Anderson segna con un rivale a terra. Esplode la polemica sul fair play. Regolamento da cambiare? (Di domenica 17 ottobre 2021) Lazio-Inter riaccende le polemiche sul fair play. L’episodio decisivo della gara, la rete di Felipe Anderson, ha provocato un putiferio in campo e tante polemiche mediatiche e social. Lazio-Inter era sull’uno ad uno. Un calcio di rigore di Immobile aveva riportato la gara in parità. L’equilibrio della gara è stato rotto da un episodio rocambolesco che ha fatto infuriare gli Interisti (leggi cosa è successo) Lazio-Inter solleva nuovamente il caso dei calciatori che restano a terra dopo uno scontro di gioco. Gli Interisti accusano gli avversari di aver violato il fair play sportivo segnano la rete decisiva mentre i rivali erano con un ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 ottobre 2021)riaccende le polemiche sul. L’episodio decisivo della gara, la rete di Felipe, ha provocato un putiferio in campo e tante polemiche mediatiche e social.era sull’uno ad uno. Un calcio di rigore di Immobile aveva riportato la gara in parità. L’equilibrio della gara è stato rotto da un episodio rocambolesco che ha fatto infuriare gliisti (leggi cosa è successo)solleva nuovamente il caso dei calciatori che restano adopo uno scontro di gioco. Gliisti accusano gli avversari di aver violato ilsportivono la rete decisiva mentre i rivali erano con un ...

MCriscitiello : Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro… - MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - giusmo1 : Lazio-Inter, tifoso rivolge versi razzisti nei confronti di Dumfries ma le telecamere lo 'catturano' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Inter, ululati contro Dumfries: è possibile l'apertura di una nuova indagine - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Inter, ululati contro Dumfries: è possibile l'apertura di una nuova indagine -