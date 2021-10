La stazione spaziale Tihane ospita altri 3 astronauti dalla Cina (Di domenica 17 ottobre 2021) Alla conquista dello spazio. La Cina continua il suo ambizioso piano per la costruzione della stazione spaziale, la tanto attesa Tiangong prevista per la fine del 2022. Da Pechino è stato dato il via alla seconda delle quattro missioni con equipaggio, la missione Shenzhou-13. Spazio (Adobe Stock)Tre astronauti cinesi, o taikonauti, Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, si sono diretti a bordo della navicella spaziale Shenzhou-13 verso il modulo centrale della stazione spaziale cinese lo scorso 16 ottobre (15 a Pechino, poco dopo mezzanotte, ore italiane), come annunciato dalla Manned Space Agency (CMSA), l’agenzia della Repubblica popolare cinese, responsabile dell’amministrazione del China Manned Space Program, il programma di volo ... Leggi su computermagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Alla conquista dello spazio. Lacontinua il suo ambizioso piano per la costruzione della, la tanto attesa Tiangong prevista per la fine del 2022. Da Pechino è stato dato il via alla seconda delle quattro missioni con equipaggio, la missione Shenzhou-13. Spazio (Adobe Stock)Trecinesi, o taikonauti, Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, si sono diretti a bordo della navicellaShenzhou-13 verso il modulo centrale dellacinese lo scorso 16 ottobre (15 a Pechino, poco dopo mezzanotte, ore italiane), come annunciatoManned Space Agency (CMSA), l’agenzia della Repubblica popolare cinese, responsabile dell’amministrazione del China Manned Space Program, il programma di volo ...

