Juve | Real e Barcellona studiano la nuova Superlega | stop al format ad inviti | 20 club e torneo aperto a tutti

Advertising

DiegoBot_it : C'è chi si vanta di aver giocato nel Real e nella Juve: io sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli - cantafio88 : @Smgii1908 Perché Conte è un gobbo di merda venuto a sabotarci. Se ne è andato perché è cattivo mica perché abbiamo… - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - Juve, il Real è su 2 obiettivi bianconeri - Hondo2168Hondo : @Andrea23199396 @MarioFrighi @FBiasin Fermo restando che per la Juve ha rifiutato il Real Madrid, ma se uno ti dic… - AquilaEmanuele : @_enz29 Enzo il 24 ottobre con Inter Juve Real Barcellona PSG Marsiglia United Liverpool come farai? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Real

Il calciomercato della Juventus ha collezionato tanti rumors durante questo periodo di sosta dei campionati. Si guarda già alle trattative del 2022.Calciomercato Juventus. addio low cost: irruzione delMadrid, il cui assalto può sbaragliare la concorrenza. Il mercato degli svincolati può rappresentare un serbatoio al quale attingere, soprattutto se si deve fare i conti con un bilancio ...Diretta Mantova Lecco. Streaming video e tv del match valevole per la nona giornata d'andata del campionato di Serie C ...Juventus, Real Madrid e Barcellona ci riprovano. Secondo la stampa tedesca i tre club non hanno ancora abbandonato definitivamente il sogno Superlega e si starebbero adoperando per dare nuovo slancio ...