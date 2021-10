Insigne | L' importante è avere la forza di rialzarsi Grazie Napoli

Advertising

realvarriale : Vittoria sofferta e importante di @sscnapoli che sale sull' ottovolante piegando @TorinoFC_1906 grazie a… - mirkocalemme : Su #Insigne c'è un particolare accanimento mediatico. La realtà è che c'è stato un importante riavvicinamento delle… - MarekNapoli : RT @realvarriale: Vittoria sofferta e importante di @sscnapoli che sale sull' ottovolante piegando @TorinoFC_1906 grazie a @victorosimhen9… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL CAPITANO - Insigne: 'L’importante non è cadere ma sapersi rialzare... grazie Napoli' - ilnapolionline : FOTO - Insigne sui social: 'L'importante non è cadere ma sapersi rialzare..' - -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne importante

Tutto Napoli

Un successoquello contro il Torino , arrivato dopo una gara sofferta come sottolineato dallo stesso Spalletti. Il tecnico napoletano chiude anche il caso, uscito dopo aver ...Sono positivi anche i rientri die Politano. Il capitano ha recuperato un pallone. In squadra siamo tutti amici ed in più sappiamo regalare un buon calcio. Spalletti spende qualche ...Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ritorna in campo, al “Maradona”, contro il Torino di Juric. Gli azzurri partono forte dove sfiorano la rete per ben due volte con Osimhen, tra mira e sfortuna ...Il Napoli ha battuto il Torino al Maradona per un gol a zero, ad opera di Victor Osimhen. Nel primo tempo il capitano Lorenzo Insigne però aveva sbagliato un rigore, e tra grande rammarico, è stato pe ...