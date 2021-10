Il sole la fa da padrone | a parte qualche foschia mattutina

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Costa ci accompagna a scoprire che tempo farà in chiusura di weekend e all’inizio della nuova settimana. ANALISI GENERALE Il rinforzo di un campo di alta pressione garantisce giornate stabili eggiate con temperature che si riportano su valori più consoni alle medie stagionali. Domenica 17 ottobre 2021 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione escluso il transito dal pomeriggio di velature a partire dai settori settentrionali della regione; possibili isolati banchi di nebbia e foschie al primo mattino sulla bassa pianura occidentale, in rapido dissolvimento. Clima frizzante al mattino ma con temperature piacevoli nelle ore diurne. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo con valori in pianura tra 4 e 8°c, massime in lieve aumento con valori in pianura compresi tra 18 e ...