Il capopopolo di Trieste Puzzer si dimette. Da eroe a traditore in una notte (Di domenica 17 ottobre 2021) Dal “battaglia vinta, domani torniamo a lavorare” al “presidio continua” contro l’obbligo di Green Pass nei posti di lavoro. Una giravolta, quella dei lavoratori portuali di Trieste che porta il leader del Coordinamento, Stefano Puzzer, a lasciare l’incarico. E ora i portuali sono senza un portavoce, spaccati e indeboliti. Tutto è iniziato ieri sera con un punto stampa davanti al porto, durante il quale Puzzer ha annunciato che i lavoratori sarebbero tornati tutti nelle proprie aziende già da oggi perché avevano ottenuto un incontro, fissato per il 30 ottobre, con rappresentanti del governo in Senato. Passano neanche pochi minuti e un gruppo di no Pass si rivolta contro il leader che viene accerchiato, nel vero senso della parola. Il leader della contestazione, in mezzo. Gli altri, quelli che non hanno gradito la scelta di sciogliere ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Dal “battaglia vinta, domani torniamo a lavorare” al “presidio continua” contro l’obbligo di Green Pass nei posti di lavoro. Una giravolta, quella dei lavoratori portuali diche porta il leader del Coordinamento, Stefano, a lasciare l’incarico. E ora i portuali sono senza un portavoce, spaccati e indeboliti. Tutto è iniziato ieri sera con un punto stampa davanti al porto, durante il qualeha annunciato che i lavoratori sarebbero tornati tutti nelle proprie aziende già da oggi perché avevano ottenuto un incontro, fissato per il 30 ottobre, con rappresentanti del governo in Senato. Passano neanche pochi minuti e un gruppo di no Pass si rivolta contro il leader che viene accerchiato, nel vero senso della parola. Il leader della contestazione, in mezzo. Gli altri, quelli che non hanno gradito la scelta di sciogliere ...

