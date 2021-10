Fulmine a ciel sereno, Wanda Nara rompe con Mauro Icardi (Di domenica 17 ottobre 2021) La notizia è clamorosa e inquieta i fan della coppia: Wanda Nara potrebbe aver rotto la propria relazione con il marito Mauro Icardi , ex attaccante dell'Inter e attualmente in forza al Psg. La moglie ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) La notizia è clamorosa e inquieta i fan della coppia:potrebbe aver rotto la propria relazione con il marito, ex attaccante dell'Inter e attualmente in forza al Psg. La moglie ...

Advertising

armageddon1957 : @effe_a_ 19-06-2021 è stato scioccante Incontro la donna della mia vita Sembrava un incontro come un altro Un colp… - chiara_nardi : Poi non seguivo più nessuno dei due, quindi fulmine a ciel sereno. I bimbi son cresciuti un sacco, mi dispiace molt… - vicsolid : @Viglianesi_San Un fulmine a ciel sereno - mariuuuux01 : Ho seguito tutto il suo primo Gf e mi ricordo benissimo quanto abbia sofferto per la situazione familiare ai tempi.… - fabioschiano : RT @internazionaleL: Quindi il leader di quei depensanti che sono scesi in piazza ha insultato la Segre? Totalmente inaspettato. Da uomini… -