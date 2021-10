E’ una Turris da impazzire | tre sberle al Palermo e terzo posto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Una grandesi aggiudica il confronto diretto con ile adesso i corallini iniziano a coltivare ambizioni da grande. La formazione di Caneo rifila un tris ai rosanero di Filippi, prendendosi ilin solitaria alle spalle della capolista Bari e del Catanzaro. Al Liguori, dopo un avvio positivo degli ospiti, lamette le cose in chiaro già nella prima frazione, trovando il vantaggio con Santaniello e raddoppiando poi con Leonetti. Schiaffi che fanno male al, incapace di imbastire una reazione, subendo addirittura la terza rete nel recupero per mano di Pavone. I corallini si portano così a 16 punti, staccando di tre lunghezze i siciliani, e mercoledì si tornerà in campo nuovamente in casa contro il ...

Le sostituzioni, daparte e dall'altra, non mutano più di tanto l'inerzia della gara malgrado i ... Leggi notizie correlate ? Lasi impone, il Palermo subisce: i campani vincono 3 - 0 ? ...... saràsfida valevole per la nona giornata d'andata del campionato di Serie C . Derby pugliese ... in coabitazione con Palermo,, Taranto e Virtus Francavilla. Il 21 aprile scorso il Foggia ha ..."Questo non è il Palermo, dobbiamo vendere cara la pelle ad ogni partita, poi il risultato viene da se" “Ci stiamo chiedendo cosa è successo. A parte i primi 20 minuti è stato un bruttissimo Palermo c ...Riscatto per la Turris che dopo il ko di Bari rifila un perentorio 3-0 al Palermo e si proietta al terzo posto in classifica. Partita mai in discussione allo stadio Liguori con la squadra di Caneo che ...