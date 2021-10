Covid oggi Gb, oltre 40mila contagi per quarto giorno consecutivo (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel Regno Unito si sono registrati ieri 43.423 mila casi di coronavirus, ancora, dunque, sopra i 40mila per il quarto giorno consecutivo. E’ quanto ha rilevato l’Ufficio di statistica nazionale. Il numero totale supera quota 8,4 milioni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel Regno Unito si sono registrati ieri 43.423 mila casi di coronavirus, ancora, dunque, sopra iper il. E’ quanto ha rilevato l’Ufficio di statistica nazionale. Il numero totale supera quota 8,4 milioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

