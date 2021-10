Covid oggi Fvg | 32 contagi e zero morti | bollettino 17 ottobre

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 32 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 17. Non si registrano invece nuovi decessi. Effettuati 1.943 tamponi molecolari dai quali sono stati rilevati 30 nuovicon una percentuale di positività del 1,52%. Sono inoltre 11.353 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,02%). Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 39 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.832, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.026 a Udine, 680 a Pordenone e 295 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.118, i clinicamente guariti 32 e 858 le persone in ...

