Calcio, la Juventus supera la Roma 1-0 tra le polemiche (Di domenica 17 ottobre 2021) All'Allianz Stadium decide un gol di Kean nel corso del primo tempo, con i capitolini che falliscono a ridosso dell'intervallo un rigore con Veretout, fischiato da Orsato un secondo prima del gol di Abraham sul proseguimento d'azione Leggi su rainews (Di domenica 17 ottobre 2021) All'Allianz Stadium decide un gol di Kean nel corso del primo tempo, con i capitolini che falliscono a ridosso dell'intervallo un rigore con Veretout, fischiato da Orsato un secondo prima del gol di Abraham sul proseguimento d'azione

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - fanpage : Un gravissimo errore dell'arbitro salva (almeno per il momento) la Juventus. Orsato ha fermato Abraham mentre stava… - franchi1978 : RT @Gazzetta_it: Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - Frra_Roma : RT @Gazzetta_it: Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus La Juve centra il poker con la Roma. Kean il match winner, Veretout sbaglia un rigore La Juve conferma la sua tradizione positiva contro la Roma e si impone 1 - 0 all'Allianz Stadium. Match winner dell'incontro Kean, a segno al 16' del primo tempo. I bianconeri centrano così la quarta ...

Kean stende la Roma, la Juve soffre ma vince ancora ... dopo essere stato causa di un calcio di rigore a favore della Roma per fallo su Mkhitaryan, il ... di Veretout, Vina e Cristante le occasioni piu' nitide mentre per la Juventus c'e' stata da registrare ...

Juventus-Roma 1-0: gol di Kean | Risultato finale La Gazzetta dello Sport Juventus-Roma 1-0: decide il gol di Kean nel primo tempo. Errore di Veretout dal dischetto. La Juventus porta a casa i tre punti nel big match di giornata contro la Roma di José Mourinho. Alla squadra di Massimiliano Allegri basta la rete di Kean nel primo tempo, su assist di De Sciglio, per ...

Calcio: Serie A. Juventus piega Roma 1-0, a segno Kean TORINO (ITALPRESS) - La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 nella partita dell'ottava giornata di Serie A andata in scena questa sera all'Allianz Stadium d ...

La Juve conferma la sua tradizione positiva contro la Roma e si impone 1 - 0 all'Allianz Stadium. Match winner dell'incontro Kean, a segno al 16' del primo tempo. I bianconeri centrano così la quarta ...... dopo essere stato causa di undi rigore a favore della Roma per fallo su Mkhitaryan, il ... di Veretout, Vina e Cristante le occasioni piu' nitide mentre per lac'e' stata da registrare ...La Juventus porta a casa i tre punti nel big match di giornata contro la Roma di José Mourinho. Alla squadra di Massimiliano Allegri basta la rete di Kean nel primo tempo, su assist di De Sciglio, per ...TORINO (ITALPRESS) - La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 nella partita dell'ottava giornata di Serie A andata in scena questa sera all'Allianz Stadium d ...