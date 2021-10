Bologna, Mihajlovic è una furia: “è fallo su Skorupski, il giallo a Svanberg è ridicolo” (Di domenica 17 ottobre 2021) furia Mihajlovic al termine della partita del campionato di Serie A tra Udinese e Bologna. La partita è stata condizionata dall’espulsione per doppia ammonizione di Pereyra, poi i gol di Barrow e Beto. L’allenatore rossoblu non ha gradito il mancato intervento dell’arbitro in occasione del gol del pareggio, per un sospetto fallo su Skorupski, ai microfoni di DAZN. “Non riesco a stare calmo. Becao va addosso a Skorupski, il portiere neanche salta… ca…, sta a tre metri dalla porta. Dopodomani squalificheranno l’arbitro e il VAR, intanto noi abbiamo perso 4 punti con il Genoa e con l’Udinese. Ogni partita nostra va così. Svanberg l’ho dovuto togliere perché era ammonito, è incredibile quel giallo, è ridicolo… cos’è quel ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 ottobre 2021)al termine della partita del campionato di Serie A tra Udinese e. La partita è stata condizionata dall’espulsione per doppia ammonizione di Pereyra, poi i gol di Barrow e Beto. L’allenatore rossoblu non ha gradito il mancato intervento dell’arbitro in occasione del gol del pareggio, per un sospettosu, ai microfoni di DAZN. “Non riesco a stare calmo. Becao va addosso a, il portiere neanche salta… ca…, sta a tre metri dalla porta. Dopodomani squalificheranno l’arbitro e il VAR, intanto noi abbiamo perso 4 punti con il Genoa e con l’Udinese. Ogni partita nostra va così.l’ho dovuto togliere perché era ammonito, è incredibile quel, è… cos’è quel ...

Advertising

cmdotcom : #Bologna, #Mihajlovic furioso con Abisso: 'Vediamo se sarà squalificato, già persi 4 punti. Non si può continuare c… - CalcioWeb : #Mihajlovic non le manda a dire: l'allenatore del #Bologna furioso dopo il pareggio contro l'Udinese - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'La partita andava chiusa, è colpa nostra se non abbiamo vinto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'La partita andava chiusa, è colpa nostra se non abbiamo vinto' - zazoomblog : Udinese-Bologna 1-1 Mihajlovic furioso: “Non possiamo andare avanti così perché var non è intervenuto su gol di Bet… -