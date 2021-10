Appesi a testa in giù, sconcerto e paura su Canale 5: "Troppo pericoloso", Gerry Scotti nel panico (Di domenica 17 ottobre 2021) Attimi di angoscia a Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 16 ottobre. In studio ecco due illusionisti canadesi, che si sono esibiti ad alta quota, restando a testa in giù per tutto il tempo della performance. Insomma, fiato sospeso, poiché il corpo umano non può resistere molto tempo in quella condizione. Tanto che in particolare Gerry Scotti si è mostrato molto preoccupato: "È pericoloso stare Troppo tempo a testa in giù", sospirava il Gerry nazionale. Stupore anche per Teo Mammucari, considerato l'esperto per quel che concerne trucchi, magia ed illusioni all'interno della regia. E così ecco che Mammucari si è alzato per controllare quale fosse il trucco. Subito Gerry ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Attimi di angoscia a Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su5, la puntata è quella di sabato 16 ottobre. In studio ecco due illusionisti canadesi, che si sono esibiti ad alta quota, restando ain giù per tutto il tempo della performance. Insomma, fiato sospeso, poiché il corpo umano non può resistere molto tempo in quella condizione. Tanto che in particolaresi è mostrato molto preoccupato: "Èstaretempo ain giù", sospirava ilnazionale. Stupore anche per Teo Mammucari, considerato l'esperto per quel che concerne trucchi, magia ed illusioni all'interno della regia. E così ecco che Mammucari si è alzato per controllare quale fosse il trucco. Subito...

