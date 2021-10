Amici News, Sangiovanni lascia il canto per diventare un attore? Il rumor (Di domenica 17 ottobre 2021) Il cantante Sangiovanni, conosciuto al pubblico per aver partecipato ad Amici 20, sembrerebbe pronto a lasciare la sua carriera da astro nascente della musica italiana, per diventare un attore. Stando a quanto riportato sulla rivista Vero, il ragazzo ha ricevuto la proposta di essere il protagonista di una serie tv, che andrà in onda il prossimo anno su Sky. Sangiovanni accetterà questa sfida? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 21, Luigi Strangis confessa a Rudy Zerbi: ” sono malato” Ecco quello che avrebbe detto il cantante al professore che resta senza parole Il cantante di Amici 21, Luigi Strangis ha rivelato al suo coach Rudy Zerby una cosa molto toccante. Luigi ha dichiarato di essere malato di… ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 ottobre 2021) Il cantante, conosciuto al pubblico per aver partecipato ad20, sembrerebbe pronto are la sua carriera da astro nascente della musica italiana, perun. Stando a quanto riportato sulla rivista Vero, il ragazzo ha ricevuto la proposta di essere il protagonista di una serie tv, che andrà in onda il prossimo anno su Sky.accetterà questa sfida? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, Luigi Strangis confessa a Rudy Zerbi: ” sono malato” Ecco quello che avrebbe detto il cantante al professore che resta senza parole Il cantante di21, Luigi Strangis ha rivelato al suo coach Rudy Zerby una cosa molto toccante. Luigi ha dichiarato di essere malato di… ...

