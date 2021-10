35 anni fa Messner fu il primo a scalare tutti i 14 ottomila

(Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Era il 16 ottobre del 1986 quando Reinhold, all'epoca 42enne, raggiungeva gli 8.516 metri del Lhotse – quarta montagna più alta della Terra – completando così la scalata dii 14, ovvero le vette sopra gli 8mila metri. Fu un momento storico per l'alpinismo perché mai nessuno era riuscito a compiere tale impresa senza l'ausilio delle bombole d'ossigeno. Quel giorno sulla vetta himalaiana assieme ac'era un altro altoatesino, Hans Kammerlander, di Campo Tures. Per raggiungere questo primato,, oggi 77enne, recentemente convolato per la terza volta a nozze, ha impiegato 16, 3 mesi e 19 giorni. Il' di, all'età di 26, fu uno dei più difficili: ...

BOLZANO. Reinhold Messner 35 anni fa divenne il primo uomo ad aver conquistato tutti i quattordici ottomila, fra l'altro salendo alcune cime anche più di una volta. 'In questo giorno di 35 anni fa, il 16 ottobre 1986, ...

AGI - Era il 16 ottobre del 1986 quando Reinhold Messner, all'epoca 42enne, raggiungeva gli 8.516 metri del Lhotse – quarta montagna più alta della Terra – completando così la scalata di tutti i 14 ot ...