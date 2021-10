Vaccino, con l’obbligo del green pass in crescita le prime dosi (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue positivamente la campagna vaccinale: secondo il primo aggiornamento di stamattina, sono già 69 mila circa le prime somministrazioni effettuate venerdì 15, data di entrata in vigore dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, quando le prime dosi avevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecimila somministrazioni. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di Vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all’85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni – secondo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue positivamente la campagna vaccinale: secondo il primo aggiornamento di stamattina, sono già 69 mila circa lesomministrazioni effettuate venerdì 15, data di entrata in vigore deldelnei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, quando leavevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecimila somministrazioni. Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose diha superato quota 46 milioni, dato pari all’85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni – secondo ...

