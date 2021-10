Superbike GP Argentina: Toprak Razgatlioglu con lo scopettone in pista (Di sabato 16 ottobre 2021) Il turco della Yamaha ha ripreso anche sul circuito di San Juan Villicum la gag dello scopettone, tra l'ilarità generale Leggi su video.gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) Il turco della Yamaha ha ripreso anche sul circuito di San Juan Villicum la gag dello, tra l'ilarità generale

Advertising

dinoadduci : Argentina, Razgatlioglu in pista con lo scopettone: “Il mio prossimo lavoro. E se vinco il titolo…” - Gazzetta_it : Sbk Argentina, Razgatlioglu in pista con lo scopettone: “Il mio prossimo lavoro. E se vinco il titolo…” - infoitsport : Superbike Argentina, Gli orari TV e le dirette streaming di sabato 16/10 - corsedimoto : VIDEO SUPERBIKE - Il film del venerdi: Razgatlioglu vola anche in Argentina e prenota Gara 1. Rea va forte, ma cad… - infoitsport : SBK, Superbike Argentina, San Juan, Villicum: gli orari in tv su Sky e TV8 -