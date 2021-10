Stephen King elogia Chapelwaite, la serie con Adrien Brody (Di sabato 16 ottobre 2021) Halloween si avvicina e Stephen King ha elogiato Chapelwaite, serie tratta da Jerusalem's Lot e interpretata da Adrien Brody. Stephen King ha fornito ai suoi utenti il suo consiglio su cosa vedere la prossima notte di Halloween. Lo scrittore de La torre nera, infatti, ha elogiato Chapelwaite, serie tratta dal racconto Jerusalem's Lot e interpretata da Adrien Brody. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter, Stephen King ha consigliato Chapelwaite e ha scritto: "Chapelwaite (Epix) è molto, molto buona. Orrore gotico pazzesco. Tutto thriller, niente riempitivi!". Creata da ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021) Halloween si avvicina ehatotratta da Jerusalem's Lot e interpretata daha fornito ai suoi utenti il suo consiglio su cosa vedere la prossima notte di Halloween. Lo scrittore de La torre nera, infatti, hatotratta dal racconto Jerusalem's Lot e interpretata da. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter,ha consigliatoe ha scritto: "(Epix) è molto, molto buona. Orrore gotico pazzesco. Tutto thriller, niente riempitivi!". Creata da ...

