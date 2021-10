Spinazzola | “Spero di tornare in campo a novembre Ogni settimana miglioro”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Leonardo, ospite dell’evento Omaggio allo sport a Palazzo Madama, ha aggiornato sul suo infortunio: “Sono felice di come sto andando. Per il ritorno inavevo detto, ce la potrei fare. Non smetterò mai di ringraziare il gruppo, la squadra, lo staff: tutti. Ho ricevuto gesti incredibili. Sarebbero stato meglio non riceverli ma nella sfortuna sono stato fortunato ad avere dei compagni così e una famiglia dietro”. FOTO: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

In casa bianconera, Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno Paulo Dybala, mentre il rientro di Alvaro Morata dovrebbe arrivare per la gara contro l'Inter. Al pari di Smalling e Spinazzola, il ...