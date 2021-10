“Sono spiazzato”. Gianmaria si dichiara e lascia la fidanzata in diretta: Signorini incredulo, la reazione di Sophie (Di sabato 16 ottobre 2021) Continua a tenere banco nella casa la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Ne ha anche parlato Alfonso Signorini durante la diretta del GF Vip di venerdì 15 ottobre. L’imprenditore napoletano ha candidamente ammesso di aver chiuso con la fidanzata Greta Giulia Mastroianni, “È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio”, ha aggiunto. “Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma Sono andato avanti”. “Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua – gli ha risposto Aldo Montano a cui si è confidato Gianmaria Antinolfi -. Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Continua a tenere banco nella casa la storia traAntinolfi eCodegoni. Ne ha anche parlato Alfonsodurante ladel GF Vip di venerdì 15 ottobre. L’imprenditore napoletano ha candidamente ammesso di aver chiuso con laGreta Giulia Mastroianni, “È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio”, ha aggiunto. “Mentre mi avvicinavo asapevo perfettamente che avrei perso Greta, maandato avanti”. “Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua – gli ha risposto Aldo Montano a cui si è confidatoAntinolfi -. Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece ...

