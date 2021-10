Petagna recupera per il Torino | rientrati Ospina e Lozano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto situazionali di gioco, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Malcuit terapie. Ounas e Manolas terapie e personalizzato in palestra.ha svolto l’intera seduta in gruppo.sonodopo l’impegno con la Nazionale. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : L’attaccante ieri aveva accusato un fastidio muscolare, che sembra superato. Ultimati i ritorni a Castel Volturno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Petagna recupera

Napoli Magazine

e Manolas in dubbio per Napoli - Torino. SpallettiLobotka. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas ancora fermi ai box.EMANOLAS IN DUBBIO PER NAPOLI TORINO calcio ...E lui, di palloni, a centrocampo neun'infinità e fa ripartite l'azione con estrema ... ( 39'ng ) ALL. SPALLETTI 7: Il suo Napoli vince 7 partite su 7 in serie A e il suo voto non può ...Petagna e Manolas in dubbio per Napoli-Torino. Spalletti recupera Lobotka. Non saranno del match, invece, Malcuit ed Ounas.Tornerà in campo domani la serie A dopo la sosta per le Nazionali. Tanti i dubbi dei fantallenatori con parecchi calciatori che arriveranno nei ritiri a ridosso dei match in programma. Ecco le ultime ...