Perisic da record: è il primo in Serie A ad aver segnato i rigori di destro e sinistro (Di sabato 16 ottobre 2021) Leggi il quotidiano digitale di Gazzetta e goditi gli articoli esclusivi di G+ a partire da 5,99 al mese! Sfrutta la promo di ottobre e attivati qui Leggi su gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) Leggi il quotidiano digitale di Gazzetta e goditi gli articoli esclusivi di G+ a partire da 5,99 al mese! Sfrutta la promo di ottobre e attivati qui

Advertising

dade494 : RT @Gazzetta_it: Perisic da record: è il primo in Serie A ad aver segnato i rigori di destro e sinistro - sportli26181512 : Perisic da record: è il primo in Serie A ad aver segnato i rigori di destro e sinistro: Perisic da record: è il pri… - ale_visentin : RT @Gazzetta_it: Perisic da record: è il primo in Serie A ad aver segnato i rigori di destro e sinistro - Gazzetta_it : Perisic da record: è il primo in Serie A ad aver segnato i rigori di destro e sinistro - golovinismo : RT @NackaSkoglund89: Perisic e Brozovic tra 3 mesi sono liberi di scegliersi una squadra a parametro 0. Gagliardini e D'ambrosio invece so… -