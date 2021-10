Pallanuoto femminile | Serie A1 2021-2022 | campionato al via sabato 23 ottobre

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Oggi,16, si concluderanno i Mondiali Under 20 di, e così la prossima settimana,23, potrà scattare ilitaliano diA1, che vedrà al via 10 squadre. La FIN ha svelato tutte le date della stagione, comprese quelle della Final Six di Coppa Italia.A1 La stagione regolare si svilupperà lungo 18 giornate, 9 di andata ed altrettante di ritorno, e terminerà il 26 marzo senza turni infrasettimanali. Seguiranno i playoff scudetto e i playout salvezza, che inizieranno a giugno, dopo la lunga sosta in occasione dei Campionati Mondiali. Playoff scudetto – quarti di finale (3^-6^ e 4^-5^) il 5, 8 ed eventualmente 11 giugno – semifinali con le prime ...