Pallanuoto femminile | Mondiali under 20 2021 | trionfa la Spagna | Italia quarta

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Svanisce la possibilità di conquistare una medaglia alla Nazionalena20 dineidi categoria terminati oggi a Netanya, in Israele. Le azzurrine infatti sono uscite sconfitte nella finalina per il terzo e quarto posto per 12-10 con l’Ungheria, per le magiare, superiori sul finale, arriva la medaglia di bronzo. Are è invece la, che già ieri si era sbarazzata dell’: nettissimo 10-5 per le iberiche sulla Grecia che vale il titolo. Finali – 16 ottobre finale 7/8 posto Serbia-Israele 13-14 dtr (10-10 – 3-4, 3-3, 3-0, 1-3) finale 5/6 posto Olanda-Russia 8-19 (3-6, 4-2, 0-7, 1-4) finale 3/4 posto Ungheria-12-10 (3-3, 4-4, 1-1, 4-2) finale 1/2 posto Grecia-5-10 (1-5, 0-1, 3-3, ...