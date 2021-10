No pass Milano, la diretta: migliaia in strada e carica della polizia. Un arresto, 16 persone identificate (Di sabato 16 ottobre 2021) Per il tredicesimo sabato consecutivo, i manifestanti 'No green pass' milanesi si sono ritrovati in piazza Fontana per protestare contro l'obbligo del certificato verde e, nonostante la... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 ottobre 2021) Per il tredicesimo sabato consecutivo, i manifestanti 'No green' milanesi si sono ritrovati in piazza Fontana per protestare contro l'obbligo del certificato verde e, nonostante la...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass, il presidio silenzioso dei lavoratori Atm a Milano: una trentina i manifestanti all'ingresso del deposi… - Agenzia_Ansa : Si sta dirigendo verso la sede Rai di corso Sempione il corteo No Green Pass in corso a Milano, dove si è registrat… - fattoquotidiano : No Green Pass, a Roma il Viminale schiera 5mila uomini per evitare tensioni nel giorno della manifestazione Cgil. A… - infoitinterno : Corteo no Green Pass a Milano, sfilano migliaia di persone. Obiettivo la sede Rai - infoitinterno : Milano, tensione al corteo no green pass. Manifestante sfida polizia: “Decidiamo noi quando finisce” -