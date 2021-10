No ai fascismi, sindacati: in piazza a Roma 200 mila persone (Di sabato 16 ottobre 2021) In piazza San Giovanni a Roma ci sono 200mila persone. Questa la stima finale resa nota dai tre sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil, per la manifestazione contro i fascismi organizzata da loro. 16 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) InSan Giovanni aci sono 200. Questa la stima finale resa nota dai treconfederali, Cgil, Cisl e Uil, per la manifestazione contro iorganizzata da loro. 16 ...

ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - Agenzia_Ansa : I sindacati in piazza, 'mai più fascismi' #ANSA - Agenzia_Ansa : FOTO | Migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma con i sindacati. 'No' ai fascismi e alla violenza, 'sì' al… - FABI_News : ??? LA FABI OGGI A ROMA CON GLI ALTRI SINDACATI CONTRO I FASCISMI La nostra organizzazione ha partecipato alla manif… - 24emilia : Sindacati, il giorno della piazza. Landini: difendiamo la democrazia | 24Emilia -