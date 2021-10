Mourinho: “Vina sta bene. Juve? Può lottare per lo scudetto. Non sarà una sfida Mou-Allegri” (Di sabato 16 ottobre 2021) José Mourinho, ha commentato in conferenza stampa i temi alla vigilia della gara contro la Juventus. Queste le sue parole: “Vina? Non è un dubbio, sta bene Su Allegri: “Sono quelli che hanno vinto, poi questo nome sembra una cosa negativa. Questo è un concetto sbagliato, io e Allegri abbiamo vinto qualcosa e questo deve essere visto in maniera positiva. Io ho guidato diversi club, sarò contento di salutare Allegri prima e dopo la partita. C’è rispetto e stima, ci siamo incontrati spesso nelle riunioni UEFA a Nyon, siamo stati a pranzo e cena insieme. Non è che siamo grandi amici, però mi piace come persona e abbiamo un buon rapporto, sarà un piacere stare con lui. Sono ovviamente felice che è tornato a lavorare, è stato troppo tempo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) José, ha commentato in conferenza stampa i temi alla vigilia della gara contro lantus. Queste le sue parole: “? Non è un dubbio, staSu: “Sono quelli che hanno vinto, poi questo nome sembra una cosa negativa. Questo è un concetto sbagliato, io eabbiamo vinto qualcosa e questo deve essere visto in maniera positiva. Io ho guidato diversi club, sarò contento di salutareprima e dopo la partita. C’è rispetto e stima, ci siamo incontrati spesso nelle riunioni UEFA a Nyon, siamo stati a pranzo e cena insieme. Non è che siamo grandi amici, però mi piace come persona e abbiamo un buon rapporto,un piacere stare con lui. Sono ovviamente felice che è tornato a lavorare, è stato troppo tempo ...

Advertising

sportli26181512 : Mourinho: “Abraham convocato, Viña gioca. Allo Stadium poco rispetto per me”: Le parole del tecnico giallorosso all… - CheccoCasano : RT @ReteSport: ?? #Mourinho alla vigilia di #JuveRoma: '#Abraham ok ma decideremo domani, #Vina ci sarà. Grandi differenze con la Juve, ma n… - VoceGiallorossa : ???TRIGORIA - Mourinho: 'Abraham? Vediamo domani. Vina ok. Orsato? Prima della partita sono sempre contento dell'arb… - LAROMA24 : ???Le parole di #Mourinho nella conferenza alla vigilia di #JuventusRoma '#Abraham migliora, un allenamento è poco… - ReteSport : ?? #Mourinho alla vigilia di #JuveRoma: '#Abraham ok ma decideremo domani, #Vina ci sarà. Grandi differenze con la J… -