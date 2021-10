Mattarella contro la giustizia malata

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 ottobre 2021) "Occorre impegnarsi per assicurare la credibilità della magistratura che, per essere riconosciuta da tutti i cittadini, ha bisogno di un profondo processo riformatore e anche di una rigenerazione etica e culturale”. E ancora: “L’indipendenza della magistratura è un elemento cardine della nostra società democratica e si fonda sull’alto livello di preparazione professionale, che va accompagnata dalla trasparenza delle condotte personali e dalla comprensibilità dell’azione giudiziaria”. Sembra quasi tradire una certa irritazione l’ultimo – ennesimo – monito lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio, in favore di un rinnovamento etico e morale nella magistratura italiana. Sono passati due anni e mezzo dallo scandalo delle nomine pilotate ai vertici dei principali uffici giudiziari del paese e la “rigenerazione etica e culturale” delle toghe, tanto ...