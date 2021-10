Lucia Russo | chi era la moglie di Memo Remigi | “Ho ancora un vuoto incolmabile”

(Di sabato 16 ottobre 2021)era ladel noto cantautore. E’ morta all’età di ottantuno anni, dopo aver trascorso sessant’anni della sua vita con il compagno. I due hanno messo al mondo anche un figlio di nome Stefano. Durante la malattia della, quest’ultima si è fatta promettere una cosa dal suo compagno: di vivere gli ultimi anni della sua vita alla grande. La scomparsa diha inevitabilmente lasciato unin, che per non pensare continua a suonare tutti i giorni. Il grave lutto continua a tormentare il cantautore, che non riesce proprio a voltare pagina. Probabilmente perché ha una vita di ricordi con cui fare i conti, ogni giorno. ...

Memo Remigi è uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle 2021 . Parteciperà in coppia con la ballerina Maria Ermachkova .