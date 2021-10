Linea dura di Biden con i trumpiani: 'A processo chi non collabora con l'inchiesta su Capitol Hill' (Di sabato 16 ottobre 2021) Linea dura e nessuno sconto: il presidente americano Joe Biden vorrebbe veder processare quanti non cooperano con la commissione del Congresso che indaga sui fatti del 6 gennaio, il giorno in cui una ... Leggi su globalist (Di sabato 16 ottobre 2021)e nessuno sconto: il presidente americano Joevorrebbe veder processare quanti non cooperano con la commissione del Congresso che indaga sui fatti del 6 gennaio, il giorno in cui una ...

Advertising

globalistIT : E ha ragione #Biden #usa #Trump - infoitinterno : Trieste blindata per l’assedio No Pass: i portuali mantengono la linea dura - IeSslo : RT @Stefanialove_of: Chi conosce lo spaccio a Torino sa perfettamente che la sceneggiata di Meloni Salvini Damilano che hanno rivendicato… - Stefanialove_of : Chi conosce lo spaccio a Torino sa perfettamente che la sceneggiata di Meloni Salvini Damilano che hanno rivendica… - andvaccaro : RT @brrivv1: 'A nulla, insomma, sembrano essere serviti i buoni risultati faticosamente conseguiti con lo #smartworking in alcune organizza… -