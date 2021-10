La Lazio batte l'Inter in rimonta: tutti i numeri del match (Di sabato 16 ottobre 2021) Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). La Lazio non perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare Interne di fila senza sconfitte. Era da maggio 2013 che la Lazio non segnava almeno tre gol in un match di Serie A contro l’Inter. Ivan Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di rigore col sinistro in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Terzo rigore calciato e terzo ... Leggi su footdata (Di sabato 16 ottobre 2021) Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’non perdeva undi Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). Lanon perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 garene di fila senza sconfitte. Era da maggio 2013 che lanon segnava almeno tre gol in undi Serie A contro l’. Ivan Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di rigore col sinistro in Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Terzo rigore calciato e terzo ...

