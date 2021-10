Juventus, problemi di formazione per Allegri: “Dybala out, Morata non penso giocherà” (Di sabato 16 ottobre 2021) La Juventus è pronta per il big match del campionato di Serie A, l’intenzione del club bianconero è quella di conquistare un’altra vittoria consecutiva. L’ostacolo si chiama Roma. In conferenza stampa si è presentato Massimiliano Allegri. Sulla Roma: “Sono davanti a noi di 4 punti, è una partita molto importante per noi. Nelle prossime sette partite prima della sosta dovremo fare bene. Loro hanno tecnica e sono pericolosi sulle palle inattive. E’ una squadra noiosa da sfidare. Dobbiamo accendere subito l’interruttore”. Su Morata: “Oggi probabilmente si allenerà con la squadra. Non penso giocherà, ma magari sarà a disposizione”. Su Dybala: “Lui è più indietro e sicuramente non sarà convocato. Non so perché questa settimana leggevo di una sua presenza con la Roma. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 ottobre 2021) Laè pronta per il big match del campionato di Serie A, l’intenzione del club bianconero è quella di conquistare un’altra vittoria consecutiva. L’ostacolo si chiama Roma. In conferenza stampa si è presentato Massimiliano. Sulla Roma: “Sono davanti a noi di 4 punti, è una partita molto importante per noi. Nelle prossime sette partite prima della sosta dovremo fare bene. Loro hanno tecnica e sono pericolosi sulle palle inattive. E’ una squadra noiosa da sfidare. Dobbiamo accendere subito l’interruttore”. Su: “Oggi probabilmente si allenerà con la squadra. Non, ma magari sarà a disposizione”. Su: “Lui è più indietro e sicuramente non sarà convocato. Non so perché questa settimana leggevo di una sua presenza con la Roma. ...

