Jessica Chastain al servizio del Signore in “Gli occhi di Tammy Faye” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Dio ci vuole ricchi”. Tammy Faye e il marito Jim Bakker ne sono convinti, e vanno in giro a predicarlo – erano gli anni 70, voleva dire soprattutto televisione (prima per bambini, con i pupazzi, gli adulti seguiranno). Lei mette al servizio del Signore la voce e le ciglia spropositate (finalmente la frase “sbattere gli occhi” ha avuto la sua campionessa). Il contorno delle labbra se l’è fatto tatuare. Ma siamo già negli anni del declino, farmaci e trucco pesante hanno cancellato ogni ingenuità – se mai c’era stata. Lui aveva altri progetti, crede in Dio per una grazia ricevuta. La scena del corteggiamento tra i due pudichi studenti, che poi vanno a letto dicendo ogni momento “non si può non si può”, e subito si sposano, è una delle più divertenti. “Gli occhi di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) “Dio ci vuole ricchi”.e il marito Jim Bakker ne sono convinti, e vanno in giro a predicarlo – erano gli anni 70, voleva dire soprattutto televisione (prima per bambini, con i pupazzi, gli adulti seguiranno). Lei mette aldella voce e le ciglia spropositate (finalmente la frase “sbattere gli” ha avuto la sua campionessa). Il contorno delle labbra se l’è fatto tatuare. Ma siamo già negli anni del declino, farmaci e trucco pesante hanno cancellato ogni ingenuità – se mai c’era stata. Lui aveva altri progetti, crede in Dio per una grazia ricevuta. La scena del corteggiamento tra i due pudichi studenti, che poi vanno a letto dicendo ogni momento “non si può non si può”, e subito si sposano, è una delle più divertenti. “Glidi ...

